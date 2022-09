Rok za zamenjavo starih vozniških dovoljenj naj bi podaljšali za deset let

Ljubljana, 13. septembra - Vlada bo na četrtkovi seji med drugim na predlog ministrstva za infrastrukturo obravnavala spremembe zakona o voznikih, med katerimi je tudi podaljšanje roka za zamenjavo starih vozniških dovoljenj, ki niso v skladu z evropsko direktivo in so jih izdajali do 18. januarja 2013. Vlada želi rok za menjavo vozniški dovoljenj podaljšati za deset let.