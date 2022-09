DZ soglasno podprl novelo zakona o oskrbi s plini

Ljubljana, 13. septembra - Poslanci so na današnji izredni seji s 83 glasovi za in nobenim proti podprli vladni predlog novele zakona o oskrbi s plini. Novela po pojasnilih infrastrukturnega ministra Bojana Kumra ureja stanje na trgu s plini, do katerega je prišlo zaradi zaostrenih energetskih razmer po celi Evropi in širše.