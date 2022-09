Lavrov prejel vizum za udeležbo na Generalni skupščini ZN v New Yorku

Moskva, 13. septembra - Člani ruske delegacije z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom na čelu so danes, na dan pričetka zasedanja Generalne skupščine ZN, prejeli vizume za pot v New York. Pred tem so v Moskvi izrazili zaskrbljenost, češ da ZDA zamujajo z izdajo vizumov, čeprav naj bi ruska stran pravočasno podala prošnje z ustrezno dokumentacijo.