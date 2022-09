Cementfest v ljubljanski Drami s tremi uprizoritvami Müllerjevega Cementa

Ljubljana, 13. septembra - V ljubljanski Drami bo med 15. in 17. septembrom potekal festival Cementfest. Ponudil bo tri uprizoritve, nastale po drami Cement Heinerja Müllerja, ki sta jih v treh glavnih mestih, s tremi igralskimi ansambli in v treh različnih uprizoritvenih pristopih zasnovala režiser Sebastijan Horvat ter avtor priredbe in dramaturg Milan Ramšak Marković.