King of Convenience z grenkosladkim folk popom v Kinu Šiška

Ljubljana, 14. septembra - V Kinu Šiška bodo drevi gostili glasbeni tandem King of Convenience. "S pretanjenim smislom za humor in prepričljivo čustveno iskrenostjo sta postala stalnica Indie scene z začetka tisočletja," so zapisali organizatorji. Poleg klasik bosta predstavila tudi novejši material iz albuma Peace or love.