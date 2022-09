V Prlekiji zaživel nov lokalni sistem izposoje koles

Banovci, 14. septembra - V LAS Prlekija so v okviru projekta Kolesarska veriga na podeželju vzpostavili avtomatiziran sistem izposoje navadnih in električnih koles Prleški bicikl. Uporabniki si bodo lahko izposodili kolo na eni od štirih postaj - na Glavnem trgu in pred dvorano ŠIC v Ljutomeru, pri TIC Veržej in pri Termah Banovci, so sporočili iz LAS Prlekija.