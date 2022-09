V Tešu testirajo premog iz Indonezije

Velenje, 13. septembra - V Tešu, kjer so s HSE in Premogovnikom Velenje po vladni razglasitvi prve stopnje ogroženosti na področju proizvodnje električne energije pristopili k iskanju možnosti za večji izkop in uvoz premoga, so danes prejeli prve testne količine premoga iz Indonezije. Strategijo uporabe tujih premogov bodo lahko določili po opravljenem preizkusu.