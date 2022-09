Na Ljubljanskem gradu razstava z barvno paleto Mustrovih stripov

Ljubljana, 15. septembra - V Peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu je od danes na ogled razstava Mikija Mustra. "Mikija so ljudje kot rock zvezdo ustavljali in se mu zahvaljevali za lepo mladost" je zapisal Aleksander Buh in dodal, da je "dosegel, da še v starejših letih čutimo otroka v sebi." Na razstavi bodo predstavljene barvne palete slovitega ustvarjalca.