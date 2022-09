Ob 140-letnici rojstva Franja Pahernika ponatis njegove knjige

Radlje ob Dravi, 13. septembra - Muzej Radlje ob Dravi, ki deluje pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja, posebno pozornost namenja zapuščini Franja Pahernika, ki velja za pionirja sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Letos mineva 140 let od njegovega rojstva in ob tej priložnosti je muzej ponatisnil njegovo knjigo Šajke in splavi na Dravi.