V hišni preiskavi v Kanalu ob Soči našli drogo, osumljenec v priporu

Nova Gorica, 13. septembra - Novogoriški policisti so konec prejšnjega tedna v občini Kanal ob Soči opravili hišno preiskavo pri 44-letnem osumljencu, pri katerem so našli prepovedano drogo. Osumljenca so ovadili in ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.