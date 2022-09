Avgustovska inflacija v Nemčiji tudi po drugi oceni 7,9-odstotna

Berlin, 13. septembra - Cene življenjskih potrebščin v Nemčiji so se avgusta na letni ravni zvišale za 7,9 odstotka, je danes sporočil nemški statistični urad Destatis in potrdil prvo oceno s konca avgusta. K inflaciji so največ prispevale višje cene energije in hrane, ugotovitve statistikov povzema nemška tiskovna agencija dpa.