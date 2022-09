Tujcem prodajal ponarejena potrdila o prijavi prebivališča

Kranj, 13. septembra - Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj so preiskali 61 kaznivih dejanj ponarejanja listin in goljufij na škodo tujcev, ki so si v Sloveniji zaradi statusa in dela urejali prebivanje. Osumljenec z območja Kranja je namreč tujcem prodajal ponarejena potrdila upravnih enot o začasnem prebivanju.