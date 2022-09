Otroci z Inštituta Zlata pentljica s Klakočar Zupančičevo spregovorili o premagovanju raka

Ljubljana, 13. septembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je danes v državnem zboru srečala z otroci, ki so zbrani pod okriljem Inštituta Zlata pentljica, ki združuje otroke in mladostnike, ki so zboleli za rakom. Otroci so z zbranimi delili svoje zgodbe o premagovanju bolezni.