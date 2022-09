Na Koroškem se začenja 18. Festival slovenskega jazza

Ravne na Koroškem/Prevalje, 13. septembra - Koroška bo do konca tedna v znamenju jazza. S drevišnjim koncertom kitarista Marka Zaletelja in njegove učenke, kitaristke in pevke Zale Črešnik, na Poljani se začenja 18. Festival slovenskega jazza, ki bo večinoma na prizoriščih na Ravnah na Koroškem ponudil skupno devet koncertov in spremljajoče dogajanje.