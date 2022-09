Vreme: Precej jasno, v zahodnih krajih občasno zmerno oblačno

Ljubljana, 13. septembra - Danes bo precej jasno, v zahodnih krajih pa občasno zmerno oblačno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo povečini sončno, več oblačnosti bo v hribovitih zahodnih krajih, tam bo rahlo deževalo. Postopno se bo krepil jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27, na vzhodu do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo, možne bodo tudi nevihte. Tudi v petek bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte.

Vremenska slika: Nad vzhodnimi Alpami in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom k nam doteka nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vreme. V sredo bo povečini sončno, pihal bo jugozahodnik. Več oblačnosti bo predvsem v Alpah in Gorskem Kotarju, kjer bo ponekod rahlo deževalo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden. V sredo bo obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.