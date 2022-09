Singapur, 13. septembra - Cene nafte so se danes nekoliko znižale, kljub temu pa so v zadnjih dneh nadoknadile del izgub iz preteklih tednov. Prejšnji teden so se cene spustile na večmesečne najnižje vrednosti, saj skrbi pred recesijo zmanjšujejo povpraševanje po črnem zlatu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.