Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem in tako nadaljevali z rastjo iz prejšnjega tedna. Vlagatelji pričakujejo torkovo objavo podatkov o cenah življenjskih potrebščin v ZDA, ki ji bo sledilo četrtkovo poročilo o prodaji na drobno, in se nadejajo upada inflacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.