Vingegaarda in Pedersena ne bo na SP

Koebenhavn, 12. septembra - Letošnjega zmagovalca dirke po Franciji Danca Jonasa Vingegaarda ne bo na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu, ki bo med 18. in 25. septembrom v avstralskem Wollongongu. Na danskem spisku ni tudi svetovnega prvaka iz leta 2019 Madsa Pedersena. Reprezentanco, ki odhaja na SP, so potrdili tudi Španci. Na čelu ekipe sta Juan Ayuso in Marc Soler.