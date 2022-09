Karius podpisal za Newcastle, tri tekme prihajajoči vikend preložene

Newcastle, 12. septembra - Nekdanji nogometni vratar angleškega prvoligaša Liverpoola Loris Karius je po novem član Newcastla. S srakami je 29-letni Nemec sklenil pogodbo do januarja z možnostjo podaljšanja do konca sezone. Potem ko so minuli vikend preložili vse tekme v najelitnejši angleški ligi, pa bodo prihodnji teden zaradi pomanjkanja policajev preložene tri.