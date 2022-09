Evropski poslanci glede prisluškovalne afere v Grčiji pozivajo k ukrepanju

Strasbourg, 13. septembra - Evropski poslanci so v razpravi v povezavi s prisluškovalno afero v Grčiji v ponedeljek obsodili uporabo vohunske programske opreme proti opozicijskim politikom in novinarjem. Na zasedanju v Strasbourgu so pozvali k zaščiti temeljnih vrednot in preiskavi primerov prisluškovanja s strani grških oblasti. Od Evropske komisije pričakujejo ukrepanje.