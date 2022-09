V teku informativne odločbe za nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala

Ljubljana, 12. septembra - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela izdajati informativne odločbe za finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo. Izdanih bo 36.722 odločb in izplačanih 15 milijon evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli v drugi polovici septembra, so sporočili iz agencije.