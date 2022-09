Predsedniške volitve: Ta teden kandidati še v vlaganje kandidatur, v četrtek bo tudi uradno stekla volilna kampanja

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 19. septembra - Od volitev predsednika republike nas loči še dober mesec dni. Predsedniški kandidati v teh dneh vlagajo kandidature, to lahko sicer storijo še do 28. septembra. Medtem pa bo v četrtek tudi uradno stekla volilna kampanja, ki bo trajala do 21. oktobra do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.