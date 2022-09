Evropske borze višje; nafta dražja, evro pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 12. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali in nadaljevali trend rasti iz konca preteklega tedna, saj so vlagatelji pričakovali nadaljnje zvišanje obrestnih mer, da bi zajezili desetletja visoko inflacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je okrepil.