V zaporu na Dobu s podelitvijo spričeval zaključili šolsko leto

Ljubljana, 12. septembra - V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni so danes razglasili rezultate zaključnih izpitov in poklicne mature ter podelili spričevala. V šolskem letu 2021/22 je srednješolski program uspešno zaključilo dvanajst obsojencev, od tega osem zaključni izpit, štirje pa poklicno maturo, so sporočili iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.