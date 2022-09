Svet umetnosti bo prihodnje leto obeležil 50-letnico Picassove smrti

Madrid, 14. septembra - Svet umetnosti - od muzeja Prado do centra Pompidou in newyorškega Metropolitanskega muzeja - bo prihodnje leto pripravil 42 razstav ob 50. obletnici smrti Pabla Picassa. Picassovo leto sta v zadnjih 18 mesecih pripravljali Francija in Španija. Praznovanje obletnice se bo začelo 23. septembra 2023, poroča francoska tiskovna agencija AFP.