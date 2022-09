Kriminalisti po mnenju Lobnikarja ključni v boju proti trgovini z ljudmi

Kočevje, 12. septembra - Kriminalisti in kriminalistke, ki preiskujejo kazniva dejanja na področju trgovine z ljudmi, so v Gotenici začeli s tridnevnim usposabljanjem. Nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi in državni sekretar Branko Lobnikar je v uvodnem nagovoru dejal, da je vloga kriminalistov v prizadevanjih zoper trgovino z ljudmi ključnega pomena.