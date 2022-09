Za mesto ustavnega sodnika prispeli trije predlogi

Ljubljana, 12. septembra - Na poziv predsednika republike Boruta Pahorja za mesto ustavnega sodnika so prispeli trije predlogi. Prijavili so se Neža Kogovšek Šalamon, Andraž Teršek in Andraž Zidar. Pahor se bo o prijavah posvetoval z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti ter izbral kandidata, so sporočili z urada predsednika republike.