SBI TOP pridobil nekaj več kot pol odstotka

Ljubljana, 12. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 0,52 odstotka in se ustavil pri 1079,01 točke. V prvi kotaciji so se pocenile le delnice Krke, ki so bile z nekaj več kot 836.000 evrov poslov tudi najbolj prometne. Skupnega prometa je bilo sicer za 1,184 milijona evrov.