V Portorožu o stanju v pokojninski blagajni

Portorož, 12. septembra - V Portorožu se je začela 5. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jo prireja založba GV. Trenutno stanje v pokojninski blagajni je dobro, vendar so tveganja velika, so ugotavljali udeleženci. Generalni direktor ZPIZ Marijan Papež je opozoril na nevarnosti zaradi inflacije, mednarodnih razmer in parcialnih sprememb zakonodaje.