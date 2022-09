O vojaški pomoči ZDA zaveznicam bodo potrebni še pogovori

Ljubljana, 12. septembra - Ameriški State Department bo podrobnosti vojaške pomoči Ukrajini in zaveznicam, med njimi tudi Sloveniji, ki so jo ZDA napovedale prejšnji teden, sporočil šele po končanem končanem postopku seznanitve kongresa. To naj bi trajalo 15 dni. Potrebni bodo še pogovori o tem, kako bodo države uporabile sredstva za pomoč pri zagotavljanju varnosti.