Smučarke in smučarji že pogledujejo proti ledeniku Rettenbach

Ljubljana, 12. septembra - Čez 40 dni se bo na ledeniku Rettenbach nad Söldnom z ženskim in moškim veleslalomom uradno začela 57. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Z velikimi cilji v novo sezono vstopajo predstavniki slovenske ženske in moške reprezentance za tehnični disciplini, za katerimi so odlične snežne priprave v Argentini.