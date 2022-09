V Kinu Šiška Dance On Ensembla s koreografijami Lucinde Childs

Ljubljana, 13. septembra - Kino Šiška bo drevi gostil plesni ansambel Dance, ki bo uprizoril rekonstrukcije klasičnih koreografij Lucinde Childs. "Njene koreografije so za plesalke in plesalce vselej velik izziv, svetovna občinstva pa se jih nikoli ne prenasitijo," so zapisali v Kinu Šiška.