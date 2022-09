Mineva sto let od požiga Smirne in poboja več deset tisoč Grkov in Armencev

Izmir, 13. septembra - Mineva sto let od požara v Smirni oziroma turškem Izmirju, ki je med 13. in 22. septembrom 1922 uničil velik del tega pristaniškega mesta. Goreti je začelo štiri dni po tem, ko je turška vojska zavzela mesto in s tem končala triletno grško-turško vojno ter pričela izvajati poboje in grozodejstva nad tam živečim grškim in armenskim prebivalstvom.