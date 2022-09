Tamara Zidanšek prepričana, da se lahko po zahtevnem letu pobere

Portorož, 12. septembra - Portorož ta teden gosti največji teniški turnir v Sloveniji. WTA Zavarovalnica Sava, ki sodi v serijo WTA 250, se bo začel danes s prvimi obračuni v konkurenci posameznic in dvojic, na delu pa bo tudi nekaj Slovenk. Pred začetkom so organizatorji pripravili novinarsko konferenco, na kateri sta se predstavili Tamara Zidanšek in Andreja Klepač.