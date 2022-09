Policisti na Primorskem našli prostor za gojenje prepovedane konoplje

Koper, 12. septembra - Koprski kriminalisti so prejšnji ponedeljek na podlagi odredbe koprskega sodišča, ki jo je izdalo na podlagi Evropskega preiskovalnega naloga pristojnih italijanskih pravosodnih organov, izvedli hišni preiskavi na območju Divače in Postojne. Pri tem so našli večjo količino prepovedane konoplje ter prostor za hidroponično gojenje.