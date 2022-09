Voditelji pobude Brdo-Brioni opozorili na pomen širitve za stabilnost Zahodnega Balkana

Brdo pri Kranju, 12. septembra - Voditelji držav, ki sodelujejo v pobudi Brdo-Brioni, so danes na srečanju na Brdu pri Kranju poudarili pomen širitve za stabilnost Zahodnega Balkana. EU so pozvali, naj BiH do konca leta dodeli status kandidatke ter uvede brezvizni režim za celoten Balkan ter naj regiji stoji ob strani v ekonomski in energetski krizi.