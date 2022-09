Slovenski triatlonci do dveh naslovov balkanskih prvakov

Zagreb, 12. septembra - Slovenski triatlonci Ul Denša, Tjaša Vrtačič, Sara Navodnik in Jakob Medved so v zagrebškem Jarunu postali balkanski prvaki v mešani štafeti. Obenem je Tjaši Vrtačič v Zagrebu uspelo tudi ubraniti naslov balkanske prvakinje, so sporočili iz slovenske triatlonske zveze.