Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 12. septembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,54 odstotka. V prvi kotaciji se najbolj dražijo delnice NLB, vlagateljem pa so najbolj zanimive Krkine, ki so 0,64 odstotka v minusu. Z delnicami novomeškega farmacevta so zaenkrat opravili za skoraj 750.000 evrov prometa.