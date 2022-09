Na vrh pobude Brdo-Brioni prišli voditelji vseh držav v regiji

Brdo pri Kranju, 12. septembra - Na Brdu pri Kranju se je dopoldne začel vrh pobude Brdo Brioni. Na srečanje so prišli voditelji vseh držav, ki sodelujejo v pobudi. Poleg sogostiteljev, predsednikov Slovenije in Hrvaške, Boruta Pahorja in Zorana Milanovića se ga udeležujejo predsedniki Albanije, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije ter člani predsedstva BiH.