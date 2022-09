Peking, 12. septembra - Kitajski predsednik Xi Jinping bo ta teden obiskal Kazahstan in Uzbekistan, kjer se bo udeležil vrha voditeljev Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), so danes sporočili iz Pekinga. To je prvo Xijevo potovanje v tujino od začetka pandemija covida-19 oziroma od januarja 2020, ko je obiskal Mjanmar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.