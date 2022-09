Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin tretji v Utrechtu

Utrecht, 12. septembra - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin se iz Utrechta, ki je gostil turnir prestižne serije Queen & King of the Court, vračata z bronastim odličjem. Zmag so se veselili Nemki Chantal Laboureur in Karli Borger ter Norvežana Anders Mol in Christian Sorum.