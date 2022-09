Odbor za finance podprl poroštveni zakon za energetska podjetja

Ljubljana, 12. septembra - Odbor DZ za finance je potrdil predlog zakona o poroštvu države za energetska podjetja. Zakon, ki bo z namenom zagotavljanja zanesljive oskrbe odjemalcev električne energije in zemeljskega plina omogočil trem družbam dostop do dodatne likvidnosti in nakup dodatnih količin plina izven trga EU, bo DZ potrjeval na izredni seji v torek.