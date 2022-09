Slovenski kolesarji razkrili načrte pred odhodom v Wollongong

Ljubljana, 12. septembra - Selektor moške kolesarske reprezentance Uroš Murn in drugi vodilni člani slovenskih selekcij so na današnji novinarski konferenci razkrili načrte pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki bo med 17. in 25. septembrom v avstralskem Wollongongu. Glavni slovenski adut v "deželi tam spodaj" bo prvi zvezdnik Tadej Pogačar.