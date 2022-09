Za Republiko srbsko Odprti Balkan priložnost, ki pa jo ovira Federacija BiH

Sarajevo, 12. septembra - Pobuda Odprti Balkan je priložnost za Bosno in Hercegovino, a jo ovira politični vrh Federacije BiH, je nedavno opozoril premier Republike srbske Radovan Višković in s tem potrdil razhajanja med Banjaluko in Sarajevom glede tega vprašanja. Polnopravne članice pobude so Srbija, Severna Makedonija in Albanija, odprta pa je tudi za druge države.