Kandidati Kremlja slavili na ruskih regionalnih in občinskih volitvah

Moskva, 12. septembra - V Rusiji so na nedeljskih regionalnih in občinskih volitvah pričakovano zmagali kandidati, ki jih podpira Kremelj, stranka ruskega predsednika Vladimirja Putina Enotna Rusija pa je ohranila večino v večini regionalnih in mestnih organov. Neodvisni opazovalci sicer opozarjajo na številne znake volilnih goljufij, ki pa jih oblasti zanikajo.