Do železniškega trčenja pri Bezovici prišlo zaradi okvare ene od lokomotiv

Koper, 12. septembra - Na železniški progi pod vasjo Bezovica v občini Koper je v soboto prišlo do trka dveh lokomotiv, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Kot so pojasnili, se je ena od lokomotiv s kompozicijo vagonov pokvarila, nato pa je vanjo trčila servisna lokomotiva, ki je prišla na pomoč. Okvarjena lokomotiva je pri tem iztirila.