Občina Hrastnik za večjo mobilnost ranljivih udeležencev v prometu

Hrastnik, 12. septembra - Hrastniški župan Marko Funkl in direktor Geodetskega inštituta Slovenije Milan Brajnik sta podpisala dogovor o sodelovanju pri projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Namen projekta je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok kot ranljivih udeležencev v prometu.