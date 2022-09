Katovice, 11. septembra - Odbojkarji Italije so evropskemu naslovu, ki so ga osvojili lani v Katovicah, na istem mestu dodali še naslov svetovnih prvakov. V finalu so z atraktivno igro s 3:1 (-22, 21, 18, 20) premagali gostitelje, branilce naslova, Poljake.