Srbi brez četrtfinala na košarkarskem EP

Berlin, 11. septembra - Srbska košarkarska reprezentanca se je poslovila že v osmini finala evropskega prvenstva. S 94:86 so bili od enih favoritov za naslov boljši Italijani. Dve tekmi sta se prav tako končali z izidom 94:86, napredovali sta Poljska in Finska, medtem ko je Grčija s 94:88 premagala Češko in si kot zadnja zagotovila vstopnico za četrtfinale.