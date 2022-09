New York, 11. septembra - Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova sta zmagovalki turnirja dvojic na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku. Olimpijski zmagovalki sta po treh nizih s 3:6, 7:5, 6:1 ugnali domačinki Caty McNally in Taylor Townsend.